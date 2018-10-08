توقعات بهطول الأمطار في إقليم كوردستان بدءاً من يوم غد

رووداو – أربيل: من المتوقع أن تجتاح موجة من الأمطار المرتفعات في محافظة أربيل يوم غد الإثنين، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية إن “الغيوم ستغطي سماء كوردستان لمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الإثنين، كما ستتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض”، مشيرة إلى “درجة الحرارة في ناحية حاج عمران انخفضت لتبلغ 9 درجات مئوية فقط”.

وأضافت أن “الجو سيكون غائماً جزئياً في أربيل يوم غد كما ستهطل أمطار متفرقة في المرتفعات بشمال شرقي المحافظة مساءً وليلاً”.

طقس يوم الإثنين في محافظات إقليم كوردستان:

أربيل: تتراوح درجات الحرارة بين 24 و33 درجة مئوية

السليمانية: تتراوح درجات الحرارة بين 20 و28 درجة مئوية

دهوك: تتراوح درجات الحرارة بين 21 و33 درجة مئوية

كركوك: تتراوح درجات الحرارة بين 25 و35 درجة مئوية