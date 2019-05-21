توقعات بموجة شديدة الحرارة خلال الأسبوع المقبل في عدة مناطق

تظهر آخر خرائط الطقس، الثلاثاء، سيطرة أجواء صحوة في معظم المناطق وارتفاع كبير في درجات الحرارة، فيما يتوقع هطول زخات رعدية شمال أربيل.

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على “فيسبوك” اليوم، 21 أيار 2019، ان تطورات حالة الطقس تشير الى استقرار الاجواء اليوم في كافة المدن، بينما تظهر بعض السحب في مناطق متفرقة،عدا قضاء سوران شمال اربيل حيث يتوقع هطول زخات امطار رعدية فيه.

وأضاف عطيه، ان “الاستقرار في الطقس يستمر عدة أيام ولاتوجد اي حالة جوية طوال الايام المقبلة وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي نشطة خلال ساعات الظهيرة”.

وأشار إلى وجود ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وكذلك خلال الايام المقبلة، مبينا ان الاجواء ستكون خلال الاسبوع المقبل شديدة الحرارة في الوسط والجنوب وحارة في غرب البلاد وشمالها خلال ساعات النهار.