توقعات بموجة أمطار ديمية ورعدية خلال الأسبوع المقبل

تشير آخر تحديثات خرائط الطقس الصادرة، الجمعة، إلى حالة استقرار جوي خلال الأيام المقبلة، بسبب سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع مرتفع سطحي سيبيري على عموم المنطقة .

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على “فيسبوك” اليوم، 1 شباط 2019، إن هنالك حالة جوية سريعة عبارة عن امطار تتراوح شدتها مابين خفيفة الى معتدلة تشمل مدن السليمانية واربيل ودهوك وشمال الموصل وكركوك خلال يوم غد السبت فقط ، وربما تشمل الامطار الخفيفة السبت مدن ديالى وصلاح الدين وشمال الانبار.

وأضاف عطيه، أنه بسبب سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع مرتفع سطحي سيبيري على عموم المنطقة، ستسود أجواء مستقرة وطقس صحو اليوم والأيام المقبلة.

وأشار إلى انه اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، سيتزحزح المرتفع الجوي جنوبا ايذانا باندفاع اخدود بارد في طبقات الجو العليا يرافقه منخفض سطحي متواجد حاليا على غرب فرنسا، سيجبره المرتفع الضخم المتمركز شرق اوربا على التزحزح جنوبا ليتقدم ببطأ نحو منطقتنا ويلاقي مد رطوبي ممتاز من منخفض السودان المداري في شمال البحر الاحمر مما يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبين أن حالة عدم الاستقرار تبدأ اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل ويزداد معها فرص تشكل وتدفق سحب ممطرة بأمطار ديمية ورعدية أحيانا وتمتاز احيانا بالغزارة في بعض الاماكن من مدن البلاد.

وتابع أن بداية الحالة المقبلة ستكون على غرب وشمال غرب البلاد وتمتد بعدها لباقي المدن، ويتوقع ان تستمر الحالة من بدايتها وحتى نهايتها ثلاثة ايام.