توقعات بموجة أمطار تشمل كل المناطق بداية الأسبوع المقبل

تشير آخر التوقعات الجوية، الثلاثاء، إلى ان بعض المناطق قد تشهد تساقط زخات من المطر اليوم، فيما تعود الأجواء الماطرة لتشمل كل المدن بداية الأسبوع المقبل.

وقال المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور له على “فيسبوك” اليوم، 22 كانون الثاني 2019، ان السحب التي ترصدها الاقمار الصناعية الان مازالت تتواجد في سماء غرب ووسط البلاد، مبينا ان هناك توقعات بهطول قطرات من الامطار تشمل شمال وشرق الانبار وجنوب الموصل والعاصمة بغداد وجنوب صلاح الدين.

واوضح عطيه، ان “التوقعات المستقبلية للامطار تشير الى عودة الاجواء الممطرة لتشمل كافة المدن تبدأ تأثيراتها اعتبارا من مساء يوم السبت المقبل من جهة غرب البلاد، وتمتد خلال يومي الاحد والاثنين المقبلين لتشمل كافة المناطق.

وكانت هيئة الانواء الجوية توقعت في وقت سابق، اجواء صحوة حتى نهاية الاسبوع ورجحت ارتفاع درجات الحرارة الصغرى لما فوق الصفر المئوي في بغداد والمحافظات حتى الاحد المقبل، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة العظمى سترتفع هي الاخرى.