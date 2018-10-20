توقعات بتساقط أمطار غزيرة وحالوب في عدة محافظات

أشارت التوقعات الجوية السبت، إلى احتمالية هطول زخات أمطار شبه غزيرة مع البرق والرعد والحالوب، على مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، 20 تشرين الأول 2018، ان “توقعات خرائط الطقس، تشير إلى هطول زخات متوسطة من الأمطار مصحوبة ببرق ورعد على مناطق متفرقة، كما ترصده صور الاقمار”.

وأضاف، أن “الخرائط الجوية، تشير الى ان الحالة الممطرة ستمتد الى مدن الجنوب مساء اليوم”.

وأكد عطيه، أن “التوقعات تشير إلى هطول امطار شبه غزيرة مع البرق والرعد والحالوب، تشمل كلا من (ميسان، واسط، ديالى، السليمانية، كركوك، شمال شرق اربيل، شرق البصرة وشمالها، شمال الموصل، دهوك)”.

وخلص إلى القول إن “المنطقة تحت تأثير تشكل حالات عدم استقرار بشكل عشوائي”.