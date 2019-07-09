توقعات بانخفاض لدرجات الحرارة في عموم البلاد

تشير آخر تحديثات خرائط الطقس الصادرة، الثلاثاء، إلى حدوث انخفاض نسبي بدرجات الحرارة في عموم مناطق العراق هذا الاسبوع والاسبوع الذي يليه فيما يتوقع تأخر عودة موجات الحر هذا الشهر.

وذكر المتنبىء الجوي الأققدم في مطار البصرة، صادق عطية، في تدوينة على موقع “فيسبوك” اليومن 9 تموز 2019، ان ” تحديثات خرائط الطقس الصادرة صباح الثلاثاء تشير الى موجه باردة عليا في طبقات الجو تتسبب انخفاض درجات الحرارة السطحية هذا الاسبوع”.

واضاف ان “الطقس صيفيا اعتياديا في كافة مدن البلاد خلال الايام المقبلة ولا توجد أي موجة حارة قوية قريبة، وربما سيكون هنالك انخفاض طفيف بداية الاسبوع المقبل”.

وتابع ” تزداد احتمالية اندفاع موجات حارة بعد منتصف الشهر الحالي او الثلث الاخير منه، وتستمر الرياح الشمالية الغربية في هبوبها يصحبها بعض النشاط منتصف النهار خلال الايام المقبلة”.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، كشفت في وقت سابق،عن توقعاتها لحالة الطقس حتى يوم السبت المقبل، حيث أفادت ان المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية ستشهد طقسا مشمسا فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الوسطى مع طقس مشمس حار.