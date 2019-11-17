نوفمبر 18, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان

نفى مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد 17 نوفمبر / تشرين الثاني ، ماورد في تقرير لموقع الكتروني أمريكي زج باسم رئيس الحكومة مسرور بارزاني فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج ، ووصف المكتب ماورد في التقرير ، بأنه “يفتقر الى أدنى درجات المصداقية”.

توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، قال ” نشر أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية مؤخراً، تقريراً يفتقر الى أدنى درجات المصداقية بزجهِ اسم رئيس حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج “، مضيفاً ” ما يؤسف له أن بعضاً من وسائل الإعلام المحلية أعاد تداول ما أورده الموقع المذكور بصورة مضللة وغير مهنية”.

موضحاً ” وإذ ينفي مكتب رئيس الحكومة صحة ما نشره الموقع الأمريكي جملةً وتفصيلاً، فانه يؤكد إتباعه للإجراءات القانونية ضد كل من يروج لتقارير كاذبة كهذه”.

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