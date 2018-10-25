توصيات بريطانية لحل الخلافات بين بغداد واربيل

تقرير من مجلس النواب البريطاني لحل الخلافات بين بغداد واربيل

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة اقليم كوردستان، الخميس، أن مجموعة دعم اقليم كوردستان في مجلس النواب البريطاني رفعت تقريرا بخصوص حل القضايا الخلافية بين بغداد واربيل.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم فلاح مصطفى في مؤتمر صحفي باربيل “تم عقد اجتماع مع المجموعة التي تزور اربيل حاليا واعلان تقرير مجموعة البرلمانيين من الأحزاب البريطانية لدعم إقليم كوردستان”.

وأكد مصطفى أن “المجموعة رفعت تقريرا الى لندن وبغداد بعد زيارتها للاقليم في ايار من العام الماضي” مشيرا الى ان”التقرير يضم عددا من المقترحات والتوصيات للحكومة البريطانية والحكومة العراقية، حول سبل العمل على حل الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين بغداد واربيل العديد من القضايا الخلافية العالقة كملف الموازنة المالية والمادة 140 واستحقاقات البيشمركة وملفي النفط والغاز وغيرها.