توزيع رواتب جميع الوزارات قبل عيد نوروز

استلمت وزارتين وقوات 70 و80 التابعة لوزارة البيشمركة رواتبها اليوم الاثنين للشهر 12 من العام 2018 بدون ادخار وستستمر عملية توزيع الرواتب في الايام المقبلة. ومن المقرر قبل عيد نوروز ان تكون جميع الوزارات والهيئات والمتقاعدين قد استلموا رواتبهم بدون ادخار.

وتم اليوم الاثنين 11-3-2019 توزيع رواتب الشهر 12 لوزارتي التربية والمالية والاقتصاد ووحدتي 70 و80 التابعة لوزارة البيشمركة بدون ادخار.

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها PUKmedia، ستستلم يوم غد الثلاثاء 12-3-2019 وزارة الصحة رواتبها بدون ادخار.

وقال المدير العام لمديرية صحة السليمانية للشؤون الادارية والمالية، انه تم اعداد قائمة بالرواتب بدون ادخار وتم تبليغنا بان المديرية ستستلم رواتبها غدا الثلاثاء بدون ادخار.

من جانبه قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، انه قبل عيد نوروز سيتم توزيع رواتب جميع الوزارات والهيئات في حكومة الاقليم، فضلا عن المتقاعدين وبدون ادخار للرواتب.