توجيه انذار الى عبد المهدي بشأن اقليم البصرة

اعلن السياسي البصري احد ابرز الداعين الى تشكيل اقليم البصرة محمد الطائي يوم الخميس عن توجيه انذار الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تشكيل اقليم بالمحافظة.

وقال الطائي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه قدّم الانذار بواسطة كاتب العدل في البصرة الى رئيس مجلس الوزراء اضافة الى وظيفته، مردفا بالقول ان الانذار استند الى انه سبق ان تم تقديم طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحويل البصرة الى الاقليم استنادا للدستور والمادة الخاصة بالأقاليم.

واضاف ان المفوضية قد اصدرت قرارها في 17/ 8/ 2015 واعتبرت الطلب مستوفي للشروط والقانون وفاتحت مجلس الوزراء بذلك.

وتابع الطائي “نحن مضطرون للجوء الى المحاكم المختصة اذا لم تتم الاستجابة الى هذا الانذار الرسمي الذي تم تقديمه من قبلي كمواطن عراقي وخاصة بعد حصول جماهير البصرة على موافقة تحويل المحافظة الى اقليم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وكان مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق، قد صوت مؤخرا بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع. وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.