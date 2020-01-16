تنفيذ 887 مشروعاً استثمارياً في اقليم كوردستان

قدّر “معهد الاقتصاد بالأرقام” المعني بشؤون الاقتصاد والاستثمار في اقليم كوردستان حجم ومبالغ الاستثمار في الاقليم خلال 13 سنة الماضية بنحو 52 مليار دولار أمريكي مع تنفيذ 887 مشروعاً استثمارياً. واستناداً الى الإحصائيات والأرقام الرسمية التي حصل عليها المعهد من هيئة الإستثمار في الاقليم حول حجم الإستثمار خلال 13 سنة الماضية في اقليم كوردستان، فانه تم تنفيذ (887 مشروعاً) في الاقليم ما بين عامي 2006-2019 ضمّ 14 قسماً مختلفاً بكلفة وصلت الى (52.098.370.000) مليار دولار.

وخصصت لهذه المشاريع الإستثمارية في الاقليم خلال السنوات المذكورة ما يقدر بـ(65.434) دونما من الأراضي المختلفة في ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك).

الامارات العربية في مقدمة الدول

ويقول رئيس المعهد بلال سعيد في حوار خاص مع “صباح كوردستان”: ان “دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الاولى من بين الدول الأجنبية في حجم الإستثمارات بالاقليم خلال عامي 2006-2019 بكلفة وصلت الى (3.314.216.000) مليار دولار وتلتها تركيا بـ(1.237.336.470) مليار دولار ومن ثم لبنان في المرتبة الثالثة بـ (1.016.402.686) مليار دولار ومصر في المرتبة الرابعة بـ(150.000.000)”.

جدول يوضح تسلسل حجم استثمار الدول الاجنبية في اقليم كوردستان

ت اسم الدولة حجم الاستثمار

1 الامارات 3.314.216.000

2 تركيا 1.237.336.470

3 لبنان 1.016.402.686

4 مصر 150.000.000

5 أمريكا 115.822.925

6 نيوزلندا 98.189.850

7 ايران 14.950.802

8 ألمانيا 24.355.712

9 السويد 13.500.000

10 بريطانيا 12.500.000

11 الكويت 10.570.000

12 سوريا 8.300.000

13 فرنسا 7.082.207

14 جورجيا 6.000.000

15 روسيا 2.805.670

2013 أكثر الأعوام استثماراً

وجاءت أعلى نسبة للإستثمار في مدينة أربيل عام 2013 بنحو (10.476.624.000) مليار دولار بنسبة 20.11% من حجم الإستثمار الكلي خلال عامي 2006-2019. فيما سجل العام 2006 أقل نسبة استثمار بنحو (438.308.000) مليون دولار أمريكي بنسبة 0.84% من مجموع حجم الاستثمار في كوردستان.

تراجع حجم الإستثمار

وانعكست الأزمة الاقتصادية الاخيرة التي ضربت الاقليم بعد عام 2014 بسبب قطع الموازنة الاتحادية والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وانسحاب الشركات الأجنبية سلباً على المشاريع الاستثمارية في الاقليم مما أدى الى تراجع حجم الإستثمار خلال السنوات الأربع الأخيرة أي من (2016-2019) بنسبة كبيرة، حيث وصلت كلفة المشاريع المنفذة نحو (9.390.503.000) مليار دولار وهو أقل من حجم الإستثمار المسجل في عام 2013 الذي وصل الى (10.476.624.000) بنسبة 20.11% من مجموع حجم الإستثمار في الاقليم.

الاستثمار الأجنبي

وبلغ حجم الإستثمار الأجنبي في اقليم كوردستان ستة مليارات (6.26.632.322) مليار دولار أمريكي، بنسبة 11.57% من حجم الإستثمار الكلي خلال المدة المذكورة. إلا ان حجم الإستثمار المحلي بلغ (42.270.620.159) مليار دولار أمريكي والذي وصلت نسبته الى 81.15% من مجموع حجم الإستثمار الكلي.

وفيما يخص الاستثمار المشترك “المحلي+الأجنبي”، يشير رئيس المعهد الى بلوغه (3.793.115.357) مليار دولار، بنسبة تصل الى 7.28% من المجموع الكلي للإستثمار.

عدد المشاريع

وشهد الاقليم تطوراً اقتصادياً وعمرانياً ملحوظاً وسريعاً بعد عام 2003 من خلال جلب الشركات الاجنبية وتوسع العمل والتجارة في قطاعات الصناعة والاسكان بالدرجة الاولى اضافةً الى التعليم. حيث سجل (887 مشروعاً استثمارياً) في كوردستان من 2006-2019.

وجاء الاستثمار في مجال الصناعة بالمرتبة الأولى في عدد المشاريع حيث بلغ (220 مشروعاً) بنسبة 36.68% من مجموع حجم الإستثمار الكلي في كردستان. إلا أن الاستثمار في مجال البنوك والنقل جاء في المرتبة الأخيرة في عدد المشاريع الذي وصل الى أربعة مشاريع فقط لكل منهما، وبلغت نسبة مشاريع النقل 0.25%، والبنوك 1.45% من المجموع الكلي.

وخصصت ميزانية ضخمة للمشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة التي جاءت بالمرتبة الاولى بـ (19.107.63.000) مليار دولار بينما جاء الاستثمار في مجال الفن بالمرتبة الأخيرة بميزانية وصلت الى 0.03% فقط.

مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية

وخصص في اقليم كردستان (65.434 دونماً) من الأراضي للمشاريع الإستثمارية خلال المدة المذكورة، واحتل الاستثمار في مجال الاسكان أعلى نسبة في الأراضي المخصصة له والذي بلغ (27.475 دونماً) إلا أن أقل مساحة سجلت في مجال البنوك وهي (1.6 دونم) فقط.

أنواع الاستثمار بحسب محافظات كردستان (محلي، أجنبي، مشترك)

واحتلت أربيل المرتبة الاولى بأعلى نسبة في عدد المشاريع المحلية المنفذة والتي وصل عددها الى (356 مشروعاً) تلتها السليمانية في المرتبة الثانية بأقل عدداً ونسبةً.

وأيضاً جاءت أربيل بالمرتبة الاولى في عدد المشاريع الأجنبية والمشتركة المنفذة خلال نفس المدة بـ (33 مشروعاً أجنبياً) و (10 مشاريع مشتركة) بينما لم تسجل مدينة السليمانية أي مشروعاً أجنبياً باستثناء تسعة مشاريع مشتركة وهو نفس العدد بالنسبة لمحافظة دهوك. بحسب بلال.

جدول يوضح حجم الإستثمار في كوردستان من 2006-2019

ت السنة حجم الإستثمار $

1 2006 438.308

2 2007 3.874.542

3 2008 2.134.872

4 2009 3.750.760

5 2010 4.584.952

6 2011 3.507.038

7 2012 6.306.675

8 2013 10.476.624

9 2014 3.645.261

10 2015 3.964.096

11 2016 2.839.213

12 2017 712.573

13 2018 3.131.858

14 2019 2.706.859

جدول يوضح عدد مشاريع الإستثمار في اقليم كوردستان بحسب المجال

ت المجال العدد

1 الصناعة 220

2 الاسكان 177

3 التجارة 158

4 السياحة 157

5 الصحة 53

6 التعليم 34

7 الزراعة 30

8 الرياضة 27

9 الخدمات 13

10 الاعلام 5

11 الفن 5

12 البنوك 4

13 النقل 4

جدول يوضح مساحة الأراضي المخصصة لمشاريع الإستثمار بحسب المجال

ت المجال المساحة المخصصة بالدونم

1 الاسكان 27.475.0

2 الصناعة 11.663.3

3 الزراعة 9.916.7

4 التجارة 6.794.2

5 السياحة 6.643.5

6 التعليم 1.460.0

7 الخدمات 739.8

8 الصحة 289.9

9 النقل 226.2

10 الرياضة 200.6

11 الفن 16.4

12 المواصلات 7.0

13 البنوك 1.0

جدول يوضح حجم الإستثمار في محافظات الاقليم

ت اسم المحافظة حجم الاستثمار بالدولار

1 أربيل 28.975.31

2 السليمانية 16.329.95

3 دهوك 6.793.11

جدول يوضح أنواع الإستثمار في محافظات الاقليم (محلي، أجنبي، مشترك)

ت نوع الاستثمار أربيل السليمانية دهوك العدد الكلي في الاقليم

1 محلي 356 228 232 816

2 أجنبي 33 لايوجد 10 43

3 مشترك 10 9 9 28

“صباح كوردستان”