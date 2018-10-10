تمييز كوردستان تلغي قراراً لمفوضيتها: نتائج الانتخابات تقر بالاغلبية المطلقة

شفق نيوز/ قررت محكمة التمييز في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الغاء قرار للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفاء في الاقليم ينص على اقرار نتائج الانتخابات بموافقة ثلثي اعضاء مجلس مفوضيها، مشددة على وجوب اقرار النتائج بالاغلبية المطلقة (50+1).

وقال مقرر المفوضية اسماعيل خورمالي للصحفيين ان المفوضية كانت قد اصدرت في 29 ايلول الماضي قرارا يتكون من 6 نقاط تتعلق بيوم الاقتراع، كانت احدى الكتل بالطعن في القرار فقامت محكمة التمييز باقرار خمس من تلك النقاط.

واضاف انها رفضت النقطة المتعلقة باقرار النتائج باغلبية ثلثي اعضاء مجلس المفوضين، مؤكدا ان هذه النقطة مخالفة لاحدى فقرات قانون الانتخابات ولا تجيزالمحكمة الطعن في قراراتها.