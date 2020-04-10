تمديد حظر التجوال في اقليم كوردستان حتى الـ 16 من الشهر

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، تمديد حظر التجوال الشامل المفروض في الاقليم والذي ينتهي امده منتصف هذه الليلة ، حتى الـ 16 من ابريل / نيسان الجاري ، بحسب بيان من الوزارة.

وكان وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد ، اوضح في مؤتمر صحفي مساء الاثنين الماضي ، أن “حظر التجوال سيستمر لغاية الـ 10 من نيسان وسيكون شاملاً من الساعة الـ 6 عصراً لغاية الـ12 ليلا ، وبقية الاوقات يكون متاحا وفق ضوابط ستحددها ادارة المحافظات من اجل تنظيم امور الحياة اليومية للمواطنين “.

وحظر التجوال الشامل يأتي في إطار سلسلة إجراءات وقائية تم اتخاذها في إقليم كوردستان للحد من انتشار وباء كورونا .

وقالت وزارة الداخلية في بيانها ، انه اعتمادا على توصيات وزارة الصحة ومن اجل حماية الامن الصحي في اقليم كوردستان، تقرر تمديد فترة حظر التجوال في جميع المحافظات والادارات المستقلة حتى 16 ابريل/نيسان.

مشيرة الى حظر تجوال المشاة ايضا الا في حالات الضرورة ولتوفير المستلزمات اليومية الضرورية والحالات المرضية ، مشددة على محاسبة المخالفين.

البيان اوضح ، انه يسمح بحركة بعثات الامم المتحدة والوكالات الدولية والتحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في اقليم كوردستان.

كما أشار الى استمرار منع التجوال التام اعتبارا من الساعة الـ 6 من مساء كل يوم لغاية الساعة الـ 12 من منتصف الليل ، ويستثنة من ذلك القوات الامنية والفرق الطبية وسيارات الاسعاف وباقي الجهات الرسمية.

البيان أكد استمرار حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية وفقا للتعليمات الطبية ، كما منحت الوزارة الصلاحيات للمحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة لتنفيذ خططهم الخاصة بتوفير المستلزمات الضرورية والخدمات العامة للمواطنين.

كما اشار البيان الى استمرار اغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وعدم السماح بعودة اي مواطن من خارج الاقليم الا بموافقة وزير الداخلية.