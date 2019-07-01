تمديد الفصل التشريعي لبرلمان كوردستان 15 يوماً

رووداو- أربيل/ صوت برلمان كوردستان، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد، 30 حزيران، 2019، على تمديد الفصل التشريعي 15 يوماً.

واتخذ القرار بأصوات 84 برلمانياً.

وفي 11-6-2019 تمت تسمية مسرور البارزاني رئيساً لحكومة إقليم كوردستان بأصوات 87 برلمانياً من أصل 97 حضروا الجلسة، وفي اليوم التالي كلفه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني بتشكيل الحكومة، خلال 30 يوماً.

ورغم مرور نصف المدة القانونية المحددة بـ30 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لم تقدم أي جهة بعد قائمة مرشحيها لشغل الوزارات والمناصب العليا، لرئيس الوزراء المكلف.

وفي وقت سابق، قال عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مصطفى جاورش، لشبكة رووداو الإعلامية: “ننتظر حسم أسماء المرشحين في اجتماع المكتب السياسي أو مجلس القيادة”، مضيفاً أن الحزب “سيبت في مشاركته بالحكومة والمرشحين قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتشكيل الحكومة”.

إلى ذلك، قالت عضو المجلس العام لحركة التغيير، كويستان محمد لرووداو إن “المجلس سيجتمع اليوم للاتفاق على آلية تحديد أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الوطني”.

فيما يؤكد الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء المهلة القانونية.