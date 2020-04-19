تماثل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا للشفاء في أربيل

‌أعلنت مديرية صحة أربيل، اليوم الأحد (19 نيسان 2020)، تماثل 7 إصابات جديدة بفيروس كورنا للشفاء في المدينة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 125 شخصاً.

وقالت المديرية في بيانها إن “7 حالات مصابة بفيروس كورونا في أربيل تماثلت للشفاء بشكل كامل ووضعهم الصحي مستقر”، مضيفاً أنه “تم إجراء فحوصات لهم وكانت نتيجة جميعهم سالبة، ومن المقرر أن يتم إرسالهم إلى منازلهم”.

وأوضح البيان أن “العدد الكلي للحالات التي تعافت من فيروس كورونا وصل إلى (125) “.

وبهذا يبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 337 حالة بينها 267 حالات شفاء و4 وفيات، فيما يتلقى بقية المصابين الرعاية الصحية.