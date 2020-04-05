أبريل 06, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تماثل 11 مصابا بفيروس “كورونا” للشفاء التام في السليمانية

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فى :أخبار عــامة
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تماثل 11 مصابا بفيروس “كورونا” للشفاء التام في السليمانية

كشفت مديرية الصحة في محافظة السليمانية ، اليوم الاحد ، عن تماثل 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء التام في المحافظة.

المديرية ، اوضحت أن 11 مصابا بفيروس كورونا تماثلو للشفاء بشكل كامل وغادورا مركز المعالجة من الفيروس .

وبهذا ترتفع عدد الحالات المتعافية من المصابين بفيروس كورونا في مدينة السليمانية الى 62 وفي اقليم كوردستان الى 85 حالة.

وفي آخر تحديث لبيانات وزارة الصحة في اقليم كوردستان ، الخاصة بوباء كورونا ، حتى امس السبت ، بلغ العدد الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كوردستان 214 حالات ، بينها 3حالات وفاة ، فيما تماثل 74 شخصاً للشفاء.

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