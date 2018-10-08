جهود لالغاءها نهائياً..تقليص نسبة صدور وتنفيذ احكام الاعدام في اقليم كوردستان

صدور 34 حكماً في 2017 لم ينفذ اي منها

باسنيوز/ افاد رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان الى ان نسبة احكام الاعدام الصادرة في الاقليم خلال العام الماضي قد تقلصت الى حد كبير ، لافتاً الى صدور 34 حكماً بالاعدام من محاكم الاقليم لم تنفذ معظمها.

تقرير رسمي نقل عن رئيس اللجنة ديندار زيباري ، ان حكومة اقليم كوردستان تعتبر تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان من اهدافها الرئيسية ، كما تشرع قوانينها وتنفذها بما يتلائم مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان .

زيباري اوضح بالقول ان نسبة احكام الاعدام الصادرة في اقليم كوردستان قد تقلصت الى حد كبير ، منوهاً الى ان صدورها وتنفيذها تشمل قضايا وملفات خاصة فقط .

وتابع زيباري بالقول ، انه على الرغم من ان العراق ليس عضواً في المعاهدة الخاصة بالغاء عقوبة الاعدام ، الا ان تنفيذ هذه العقوبة قد تم تقليصها الى حد كبير في اقليم كوردستان ، مشيراً الى ان القضايا الصادرة فيها مثل هذا الحكم معدودة ، معتبراً الاعدام “حكماً لاانسانياً لايتفق مع مبادىء حقوق الانسان”.

وحول آخر الاحصاءيات بأحكام الاعدام الصادرة في اقليم كوردستان في عام 2017 ، بيّن رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان ، ان محكمة التمييز في اربيل اصدرت 17 حكماً بالاعدام ، ومحكمة التمييز في دهوك 13 ، و 4 احكام من محكمة تمييز السليمانية، مؤكداً عدم تنفيذ اي من هذه الاحكام .

كما اشار زيباري ، الى ان اقليم كوردستان يحاول الغاء حكم الاعدام نهائياً في الاقليم.