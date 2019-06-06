تقرير: تكلفة المعيشة في بغداد اعلى من اربيل بنسبة 5.43%

كشف تقرير نشر على موقع” نومبيو”، الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة في العاصمة بغداد هو اعلى منه في محافظة اربيل بنسبة 5.43% .

وأوضح التقرير بآخر تحديث له في شهر حزيران، إن “تكلفة المعيشة في العاصمة بغداد هو اعلى منه في محافظة اربيل بنسبة 5.43%”.

واعتبر التقرير ان “التكاليف الشهرية لعائلة مكونة من أربعة افراد يعيشون في بغداد تبلغ نحو مليوني دينار، في حين تبلغ التكاليف المعيشية لأربعة افراد في اربيل اقل من ذلك، علما ان الكلفة لا تشمل الايجار”.

وأضاف ان “تكاليف الشهرية لشخص واحد بدون ايجار في بغداد تبلغ 601 دولار”، في حين تبلغ تكاليف المعيشة في اربيل 558 دولار”.

واشار النقرير الى ان “الناس في بغداد ينفقون اموالهم على الاسواق بنسبة 31% وهي اقل منه في اربيل التي تبلغ نسبة الانفاق على الاسواق فيها 33.3%” في حين تبلغ نسبة الانفاق على الايجار في بغداد 21.7% وهي اعلى منه في اربيل التي تبلغ نسبة الانفاق على الايجار 20.4%”.

ويعتبر موقع نومبيو هو احد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.