تقرير أميركي: السيستاني يسعى لاقامة دولة عراقية قوية ذات سيادة

اعتبرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، الجمعة، أن المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني والمرشد الايراني علي الخامنئي متفقان على ان الجماعات الإرهابية والتدخل الأجنبي أديا لتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة في ذات الوقت الى فشل المسؤولين الامريكان في ادراك ذلك الاتفاق.

وقالت في تقرير لها نشر اليوم، إن المسؤولين الأمريكيين الذين أشادوا بآية الله علي السيستاني وأدانوا المرشد الأعلى لإيران فشلوا في إدراك أن الزعيمين الدينيين لديهما مصلحة مشتركة في مقاومة التهديدات الخارجية.

وأوضحت انه في 17 كانون الثاني (يناير) ، عندما خرج آية الله العظمى علي السيستاني ، وهو أبرز زعيم شيعي في العراق ، من المستشفى ، نشر مايك بومبو ، وزير الخارجية الأمريكي ، ثلاث تغريدات – باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية – متمنيا له الشفاء العاجل. ووصف آية الله بأنه “مصدر إلهام وإلهام”.

واعتبرت المجلة الامريكية، “المقاربة الودية تجاه السيستاني محاولة من جانب بومبو لتصوير دعم الولايات المتحدة لآية الله ، الذي تعتقد الإدارة أنه يقاوم النفوذ الإيراني في العراق”، موضحة أن ذلك “يأتي بعد أسابيع فقط من قيام بومبو نفسه بتشجيع الرئيس دونالد ترامب لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بينما كان الجنرال يزور العراق”.

وتابعت، “ليس سراً أن بومبو هو بطل ممارسة أقصى قدر من استراتيجية الضغط على ما أسماه “حكم خامنئي” ، في إشارة إلى المرشد الأعلى لإيران ، آية الله علي خامنئي. لكن مواقفه المختلفة والمتضاربة تجاه آية الله تمثل خطأً آخر من جانب الحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط المضطرب.

وقالت المجلة الأميركية في تقريرها، إالسيد السيستاني نصح مرارًا وتكرارًا النخب الإيرانية الذين التقوا به بأن يتحدوا تحت قيادة الخامنئي.

واضافت المجلة الامريكية، أن ما لايراه صناع القرار في واشنطن ان المرجع السيستاني لن يكون عدوا لإيران رغم جميع الخلافات التي قد تكون بينه وبين قادة إيران، مشددة أنه لا يمكن للسيستاني البقاء على الهامش عندما يكون الشيعة في بلدان اخرى بخطر.

واشارت الى أن فتوى الجهاد الكفائي كانت هدفها حماية العراق كوطن لكل العراقيين، موضحة أن السيد علي السيستاني يسعى لاقامة دولة عراقية قوية ذات سيادة يمكنها حماية الطائفة الشيعية وأيضاً السنة والأكراد والايزيديين والشبك.