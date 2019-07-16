تعيين فوزي حريري رئيساً لديوان رئاسة إقليم كوردستان

رووداو- أربيل/ جرى تعيين فوزي حريري، رئيساً لديوان رئاسة إقليم كوردستان، بموجب أمر إقليمي صادر عن رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، كما شارك اليوم الإثنين، 15 تموز، 2019، في اجتماع مجلس الوزراء.

من هو فوزي حريري؟

-نجل فرنسو حريري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي أغتيل عام 2001.

-ولد عام 1958 ويجيد خمس لغات بطلاقة

-يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من بريطانيا

-كان مديراً لديوان وزارة الخارجية العراقية من عام 2003 إلى 2005

– شغل منصب وزير الصناعة والمعادن في العراق من 2006 إلى 2010

-عاش فوزي 20 عاماً في العاصمة البريطانية لندن وعمل هناك في العديد من المؤسسات ومنها الخطوط الجوية البريطانية بصفة مسؤول.