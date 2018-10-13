تعليم كردستان تعلن قبول 28609 طالبا في جامعات ومعاهد الإقليم

السومرية نيوز/ بغداد: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، الجمعة، عن قبول 28609 طالبا في جامعات ومعاهد الإقليم كافة للعام الدراسي الجديد 2018-2019 .

وقال رئيس اللجنة العليا لقبول الطلبة في الوزارة خطاب شيخاني، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “الوزارة تعمل منذ فترة بشكل حثيث ودقيق من اجل قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد وذلك من خلال التقديم عبر برنامج (زانكو لاين، التقديم المباشر، باريليل، والدراسة المسائية)، حيث تم قبول 28609 طالبا وطالبة في الجامعات والمعاهد الحكومية في الإقليم”.

وأوضح شيخاني ان “نسبة القبول سترتفع الى 60 % لا سيما ان اقل معدل تم قبوله 60.143”.

وتابع شيخاني ان “نتيجة الإصلاح في نظام قبول الطلبة للعام الدراسي الجديد كانت هنالك نتائج مذهلة ونموذجية حيث تم قبول 680 طالبا وطالبة في كليات الطلب العام، علما ان هنالك توسيع في نظام القبول وتحديثات في برامج التعليم والتطوير لاسيما في المجالات الطبية والعلمية”.

وأشار الى أن “الطلبة يستطيعون منذ 12/10/2018 مراجعة الموقع الالكتروني لمعرفة أماكن قبولهم”، موضحا ان “فترة تقديم الشكاوى لغاية 20 /10 والتي تقدم في مستشارية الجامعات، علما ان اول يوم لدراسة في المرحلة الأولى للجامعات في 21/10/2018”.

ولفت الى ان “قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد الخاصة لم يتم الإعلان عنها لكن يرجح قبول 25 الف طالب وطالبة، وسيتم الإعلان عنها لاحقا”.