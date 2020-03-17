تعطيل الدوام الرسمي لستة ايام في نينوى تحسباً من تفشي كورونا

أعلنت الحكومة المحلية في نينوى، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الغد وحتى الاثنين المقبل.

وذكر بيان لمحافظ نينوى نجم الجبوري، تلقت “الاخبارية” نسخة منه، إنه “إشارة الى مقررات خلية الازمة المركزية نسب محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية واعتبارا من يوم غد 18/3/2020 الى يوم 23/3/2020”.

وأضاف البيان: “على ان يتم تطبيق حظر التجوال الجزئي خلال هذه الفترة من الساعة الخامسة مساء الى الساعة السادسة صباحا والإبقاء على الأسواق والمحلات والمخابز داخل الاماكن المفتوحة والسماح للمواطنين بالتبضع راجلين اثناء ساعات الحظر”.