تظاهرة احتجاج رفضاً لنقل عوائل داعش من مخيم الهول الى حدود نينوى

نظم العشرات من سكان منطقة زمار تظاهرة سلمية ، اليوم الخميس ، للمطالبة بعدم السماح بنقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري ، الى ناحية زمار (135كم شمال غرب الموصل).

شارك في التظاهرة ، مواطنون وشيوخ عشائر ووجهاء ونواب عن نينوى ومسؤولين بحكومة نينوى المحلية ، رفضا لنقل عوائل داعش من مخيم الهول في الحسكة بغرب كوردستان(شمال سوريا) الى مخيم العملة في زمار .

بدوره ، كشف عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني ، عن قيام ممثلي المحافظة بالبرلمان، بجمع تواقيع رافضة لانشاء مخيم بالمحافظة ، لإيواء عائلات عناصر داعش بعد نقلهم من مخيم الهول السوري.

وقال دوبرداني ، للصحفيين من بينهم مراسلة (باسنيوز) في ناحية زمار وسط جموع المتظاهرين ، ان ممثلي محافظة نينوى في البرلمان ، جمعوا تواقيع وأرسلوها الى قيادة عمليات نينوى، عبروا فيها ، عن رفضهم الشديد لانشاء مخيم في ناحية زمار، لإيواء أسر عناصر داعش القادمين من مخيم الهول في سوريا الذي يعتبر من أخطر المخيمات وفق التقارير الدولية، والذين يبلغ عددهم أكثر من 18 ألف شخص، مطالبا الحكومة بإيجاد حل للمشكلة، والعمل على إعادة تأهيل تلك الأسر داخل المجتمع، بالشكل الذي يضمن منع عودة التنظيم الإرهابي.

بدوره ، ابدى نائب محافظ نينوى سيروان دوبرداني ، رفض الادارة المحلية في نينوى نقل عوائل داعش الى منطقة زمار ، مطالباً في تصريح للصحفيين خلال تظاهرة زمار ، الحكومة الاتحادية بوقف هذا الاجراء ، مشدداً على انه سيكون للحكومة المحلية في نينوى موقفها اذا ما تم الاصرار على نقل هؤلاء الى حدود المحافظة .