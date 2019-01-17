تطورات هطول الثلوج وحالة الأمطار

لخص المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، الخميس، توقعاته لهطول الثلوج والامطار بالاعتماد على صور الاقمار الاصطناعية، على النحو التالي:-

1-مع تعمق الكتلة الباردة فأن فرص الأمطار قد انتهت في وسط وغرب وجنوب البلاد .

2-تستمر الحالة الجوية الممطرة على مناطق من شمال شرق العاصمة وصلاح الدين (تنتهي خلال الساعات المقبلة) وايضا على ديالى (تنتهي ليلا).

3- في مدن شمال البلاد فأن توقعات مناطق هطول الثلوج والأمطار تشير الى استمرارها في مدينة السليمانية خلال ماتبقى من نهار اليوم والليلة اضافة الى استمرارها في شمال وشرق ومناطق من دهوك وشمال وشرق اربيل وتزداد كثافة الثلوج ليلا في المنطقة الواقعه مابين السليمانية واربيل .

4- وجود فرص هطول للثلوج او أمطار متجمدة في شمال غرب الموصل وتحديدا من سنجار وصولا الى مشيرفة .

5- من المتوقع ان تستمر فرص الامطار والثلوج في مناطق متفرقة من شمال البلاد غدا الجمعة ايضا بكثافة اقل لتنتهي الحالة تماما مساء او ليل الجمعة (عدا بعض مناطق شمال غرب الموصل تنتهي قبل ظهر الجمعة ).

الغبار

-من المتوقع ان تخف شدة الغبار ليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط مع هدوء الرياح الشمالية الغربية النشطة في معظم مدن الوسط والجنوب .

ولكن تستمر الرياح نشطة في مناطق الانبار وجنوب الموصل خلال الليل ايضا مثيرة للغبار.

– اما مدن الجنوب فيستمر فيها الغبار لغياية صباح يوم غد يبدأ بعدها يخف تدريجيا لأن الموجات مستمره في تقدمها نحو الجنوب ومنها البصرة .