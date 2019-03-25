تشكيل ثلاث قوات مشتركة لإزالة المصافي النفطية غير القانونية بإقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ أعلنت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إصدار أمر بتشكيل ثلاث قوات لإغلاق المصافي النفطية غير القانونية في محافظات إقليم كوردستان.

جاء ذلك في الأمر الوزاري الذي يحمل العدد (5436) والصادر من وزارة الداخلية بتاريخ الأحد 24 من شهر آذار الجاري، وجاء فيه انه “استنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء/ المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز، بالعدد 3830 في 5 / 8 / 2018 الفقرة الثالثة ووفقا للصلاحيات الممنوحة للوزارة ووفقا لقانون وزارة الداخلية بالعدد 6 لسنة 2009 فقد قررت الوزارة تشكيل ثلاث لجان أمنية مشتركة خاصة في محافظات إقليم كوردستان بهدف ازالة المصافي غير القانونية، التي تم إبلاغهم سابقاً إلا انهم لم يلتزموا بالتعليمات الموجهة إليهم”.

واضاف البيان، ان “القوات التي سيتم تخصيصها لكل محافظة ستكون بقيادة ضابط برتبة عميد، وإثنين من الضباط المساعدين وستعمل جميع هذه القوات تحت اشراف اللجان الفرعية الخاصة بازالة المصافي غير القانونية في كل محافظة على حدة”، مبيناً ان “القرار يتضمن اشتراك قوات الزيرفاني والشرطة وقوات الأمن (الآسايش) وقوات حماية منشآت النفط والغاز وشرطة البيئة والغابات والدفاع”.

وتابع، “ان جميع المستلزمات الخاصة بتلك القوات مثل المواد الغذائية والوقود سيتم تأمينها وصرفها من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بازالة المصافي غير القانونية في كل محافظة من السلفة المخصصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لغرض إزالة المصافي غير القانونية، على أن يكون هنالك تعاون تام من قبل المحافظات المشمولة مع رئيس اللجنة الفرعية من جهة تأمين الآليات وسيارات الحمل والكرينات”.