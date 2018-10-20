تشكيل الحكومة: الإصلاح والبناء يتقاسمان 18 وزارة

كشف عضو الوفد المفاوض عن تحالف الإصلاح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فادي الشمري، عن حسم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها تحالفا الإصلاح والبناء.

وأوضح الشمري في تصريحات لـ “راديو سوا” أن التحالفين سيتقاسمان 18 حقيبة وزارية مناصفة.

ولفت إلى أن الاتفاق جرى على إعطاء المكون السني ست وزارات وأن القوى السنية في تحالف البناء أصرت على طرح خمسة مرشحين لكل وزارة أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وإعطائه حرية اختيار الأنسب منهم للتشكيلة الحكومية.

وفيما يتعلق بحصة الكرد، أفاد عضو الوفد المفاوض لتشكيل الحكومة عن تحالف الإصلاح بأن القوى الكردية ستحصل على ثلاث وزارات فقط وفقا لاستحقاقها الانتخابي، وشدد على أن عبد المهدي أبدى تمسكا بطرح شخصيات كردية لم يسبق لها المشاركة في الحكومات السابقة.

يذكر أن المهلة الدستورية لتقديم رئيس الوزراء المكلف مرشحيه للحكومة المقبلة إلى مجلس النواب ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.