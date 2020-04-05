الخارجية : تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة لابناء الجالية العراقية في الخارج

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الأحد، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة لابناء الجالية العراقية في الخارج.

وقال الصحاف، أن حالة وفاة حصلت في بلجيكا وأخرى في بريطانيا، وتسجيل 12 حالة إصابة أغلبها في الدنمارك حيث كانت فيها 10 حالات بينما كانت حالة إصابة واحدة في في فنلندا وحالة أخرى في المملكة العربية السعودية،

وأضاف، إلى ان الحصيلة الكلية لعدد الوفيات ارتفعت إلى 9 حالات في عموم العالم موزعة بين كل من بريطانيا 4 حالات والسويد حالتين، وحالة وفاة واحدة في كل من هولندا وبلجيكا والمانيا..

بينما ارتفعت اعداد الإصابات الكلية إلى 172 إصابة موزعة على عدد من بلدان العالم تصدرتها أمريكا ب40 إصابة والنرويج ثانياً ب37 والسويد 22 وبلجيكا والاردن 11 حالة لكل منهما،

وكندا 9 وإيطاليا 7، وسجلت كل من بريطانيا والنمسا وهولندا 5 إصابات لكل منهما، والسعودية والدنمارك 3 حالات لكل واحدة، وسجلت دولتي الإمارات وفنلندا لكل منها حالة واحدة،

وأشار الصحاف، إلى ان حصيلة حالات الشفاء الكلية هي 8 حالات فقط