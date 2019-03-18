تركيا تعلن عملية عسكرية مشتركة مع ايران ضد مسلحين كورد

شفق نيوز/ نقلت وسائل إعلام مملوكة للدولة عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد مسلحين من حزب العمال الكوردستاني المحظور يوم الاثنين.

ونسبت وكالة الأناضول للأنباء عن صويلو قوله ”بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكوردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة“. ونشرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية تعليقات للوزير على العملية.

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا. ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكوردستاني بأنه جماعة إرهابية.