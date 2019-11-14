تركيا ترحل عائلة بغدادية من 7 أفراد متهمة بالانتماء لداعش إلى ألمانيا

رووداو – دوسلدورف/ رحّلت تركيا عائلة بغدادية مكونة من سبعة أفراد هم أب وأم وخمسة أبناء، إلى ألمانيا، حيث تتهم العائلة بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” داعش.

رب الأسرة يدعى كنعان، وكان يقيم مع عائلته في مدينة هيلدسهايم وسط ألمانيا حتى كانون الثاني 2019 حينما سافر إلى تركيا، قبل أن يتم اعتقاله بأمر من الشرطة الدولية “الإنتربول” في آذار الماضي.

وولد الأبوان في بغداد كما أنجبا اثنين من أبنائهما اللذين يتجاوز عمرها الـ18 عاماً في العاصمة العراقية، فيما ولد الآخران في ألمانيا، كما انجبت الأم أصغر أبنائها في سجن بتركيا.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في ألمانيا إن “جماعة سلفية كانت تنشط في مدينة هيلدسهايم بقيادة عراقي يدعى (أبو ولاء)، وكانت عائلة كنعان ترتاد المسجد التي كانت تعقد الجماعة فيه لقاءاتها، قبل أن تغلقه القوات الأمنية وتعتقل مسؤولها”.

ورغم امتلاك أربعة من أفراد العائلة الجنسية العراقية، لكن جرى ترحيلهم جميعاً إلى ألمانيا نظراً لصدور أمر القاء قبض بحقهم هناك.

ومن المقرر أن يتم يوم غد الجمعة، ترحيل امرأتين أخريين إلى ألمانيا، بعد اعتقالهما في العراق وهروبهما من المخيم قبل إلقاء القبض عليهما مجدداً في تركيا.