تركمان كوردستان يحسمون منصباً برلمانياً بـ”التناوب”

التركمان يحسمون منصب نائب رئيس برلمان كوردستان بالتناوب

اربيل (كوردستان 24)- اتفقت القوى التركمانية في برلمان كوردستان على تولي منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بالتناوب.

وللتركمان إجمالاً خمسة مقاعد من مجموع 111 مقعداً في برلمان كوردستان.

وسبق أن أبلغ نائبان تركمانيان كوردستان 24 بأن التركمان اتفقوا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني للحصول على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وتوحدت القوى التركمانية في قائمة انتخابية واحدة في الانتخابات التشريعية التي اجريت في اقليم كوردستان في 30 من أيلول سبتمبر.

وقال نائب تركماني لكوردستان 24 طالباً عدم الاشارة الى اسمه “كتركمان اتفقنا على ان يتولى كل واحد من نوابنا منصب نائب الرئيس الثاني للبرلمان”.

وسيتولى النائبان المنصب لمدة سنتين بالتناوب خلال فترة مدتها اربع سنوات.

وستتولى منى قهوجى المنصب في اول عامين، ثم يليها محمد سعد الدين ليتولى المنصب للفترة المتبقية، حسبما قال النائب التركماني.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الأحزاب الكوردية الكبرى مفاوضات مكثفة فيما بينها حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعداً بما يجعله اللاعب الرئيسي في البرلمان وفي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وحل في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكوردستاني بحصوله على 21 مقعداً، فيما حصلت حركة التغيير على المرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.