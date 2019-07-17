يوليو 17, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ترحيب بريطاني بتطورات العملية السياسية في اقليم كوردستان وتأكيد على دعم الحكومة الجديدة

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فى :أخبار عــامة
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ترحيب بريطاني بتطورات العملية السياسية في اقليم كوردستان وتأكيد على دعم الحكومة الجديدة

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الاربعاء ، مع السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس ، الوضع السياسي وآخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والاقليمي وتهديدات ارهابيي داعش ومخاطر ظهورهم مرة اخرى .  

السفير البريطاني ابدى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني الجديد في اربيل ، ترحيبه بالتطورات الايجابية في العملية السياسية باقليم كوردستان ، والتقدم الحاصل في العلاقات والمفاوضات بين اربيل وبغداد ، قائلاً انها تبعث على الامل . كما جدد التأكيد على دعم بلاده لحكومة الاقليم الجديدة ، معبراً عن رغبة بريطانيا في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية مع اقليم كوردستان .

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، وصف العلاقات والتعاون بين اقليم كوردستان وبريطانيا بالمهم ، معبراً عن الامل في تقدمها وتطورها ، متمنيا كذلك النجاح للقنصل العام الجديد في مهامه.

بحث الوضع السياسي وآخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والاقليمي وتهديدات ارهابيي داعش ومخاطر ظهورهم مرة اخرى شكل جانباً آخر من اللقاء .

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