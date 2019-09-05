سبتمبر 05, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تربية كوردستان تنفي فصل الذكور على الاناث في المدارس

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فى :أخبار عــامة
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تربية كوردستان تنفي فصل الذكور على الاناث في المدارس

نفت وزارة التربية في اقليم كوردستان، ما تردد في وسائل اعلام محلية، عن صدور قرار يقضي بفصل الذكور على الاناث في المدارس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام حول فصل الذكور عن الاناث في المدارس “غير صحيح”.

وذكرت أن قسم الشؤون القانونية سيتحرك لرفع دعوى قضائية بحق اي مؤسسة اعلامية تحارب وتتعامل بلا مسؤولية مع العملية التربوية في الاقليم.

كانت وسائل اعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت شائعات تزعم صدور قرار يهدف لفصل الجنسين عن بعضهما في المدارس.

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