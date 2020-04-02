تربية كوردستان تحدد مصير الموسم الدراسي الحالي

اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، الخميس، عن برنامج خاص لتسيير الموسم الدراسي الحالي، في حال تجاوز ازمة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزير التربية في حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، انه بعد الاعلان عن تعطيل الدوام في الاوساط التربوية والتعليمية من اجل ضمان سلامة الطلبة من وباء كورونا تؤكد الوزارة على ان مجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني وبحضور الوزراء وبعد مناقشة خطط الوزارة تقرر طمأنة الطلبة بان السنة الدراسية الحالية لن تلغى.

واضاف انه اذا تمت السيطرة على فيروس كورونا ستسعى الوزارة لاستئناف الدراسة في الثاني من شهر ايار المقبل مع وضع خطط وجداول معينة.

واضاف انه اعتبارا من 12 ايار لغاية 21 منه ستجرى امتحانات الفصل الثاني للصف 12 الاعدادي (السادس الاعدادي) بجميع اقسامه، مبينا انه بالنسبة للصف 9 الاساسي (الثالث المتوسط) يلغى الامتحان الوزاري لهذا العام حصرا وتجري امتحاناتهم مع الصفوف غير المنتهية ولكن وفقا للتعليمات ويتوجب ان تعود (بوردات) درجات الطلبة الى المديرية العامة للامتحانات في الوزارة.

وتابع ان امتحانات الفصل الثاني للصفوف غير المنتهية بما فيها الثالث المتوسط والمعاهد والدراسة الاسلامية تبدأ في الاول من شهر حزيران المقبل لغاية 10 منه.

اما بالنسبة لامتحانات الدور الاول للامتحانات العامة الوزارية للصف الثاني عشر الاعدادي (السادس الاعدادي) بجميع اقسامها تبدأ في 28 حزيران المقبل لغاية 23 تموز المقبل بشكل تجري الامتحانات كل اسبوع امتحانان فقط.

اما امتحانات الدور الثاني للصف الثاني عشر الاعدادي لجميع الاقسام تبدأ في 16 اب المقبل لغاية 24 منه.

واوضح البيان ان امتحانات جميع المراحل تكون للمواضيع التي تم وسيتم تدريسها في المدارس، مبينا انه لن يتم ادخال اي موضوع في الامتحانات مالم يتم تدريسها للطلاب.

وفيما يخص المدرسين المحاضرين في المدارس الحكومية الذين انقطعوا عن التدريس بسبب التعطيل الوقائي للمراكز الدراسية سيتم اخذهم بعين الاعتبار وستستمر مستحقاتهم المالية.

والزم الاوساط الدراسية غير الحكومية ان تلتزم في هذه الاوضاع بعقودهم مع المدرسين وان يصرفوا لهم مستحقاتهم المالية كما هو في المدارس الحكومية.

ونوه البيان الى ان الخطط والجداول المشار اليها اعلاه معدة للتنفيذ في حال تم التمكن من استئناف الدوام في التوقيتات المشار اليها في الاوساط التعليمية، مستدركا انه لاية احتمالات اخرى فقد اعدت الوزارة خططا اخرى طرحتها على مجلس الوزراء الذي سيكون هو المقرر في تلك الحال.