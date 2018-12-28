ترامب يغرد في أول تعليق له على زيارته إلى العراق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ان هناك أشخاص يمثلون الولايات المتحدة في العراق، يعرفون كيف يفوزون.

وقال ترامب، في تغريدة له، على “تويتر” اليوم، 27 كانون الأول 2018، في اول تعليق على زيارته إلى العراق للقاء الجنود الأمريكيين، “عدت للتو من زيارة قواتنا في العراق وألمانيا، هناك شيء واحد مؤكد، لدينا أشخاص لا يصدقون يمثلون بلدنا – أناس يعرفون كيف يفوزون”!

وكان الرئيس الأمريكي زار، مساء أمس الاربعاء، قاعدة “عين الأسد” العسكرية في الانبار بزيارة مفاجئة، لتهنئة القوات الامريكية المتواجدة هناك بأعياد الميلاد، حيث أثارت الزيارة التي استمرت لنحو 3 ساعات، ردود أفعال غاضبة من قبل أطراف سياسية عراقية وفصائل الحشد الشعبي، التي رأت فيها “تجاوزا على السيادة والأعراف الدبلوماسية”.