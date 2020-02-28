ترامب يغرد بفخر حول انتشار كورونا في العالم

{دولية: الفرات نيوز} غرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن تفشي فيروس كورونا الذي عبر القارات في الأيام الأخيرة، وانتشر في أكثر من 50 دولة في العالم.

وكتب ترامب في حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن فيروس كورونا الذي بدأ في الصين وانتشر في شتى أنحاء العالم، يتفشى ببطء شديد في الولايات المتحدة.

ونسب الفضل في ذلك إلى قراره المبكر بإغلاق الحدود أمام الصينيين ووقف الرحلات الجوية.

قال إن هذه الإجراءات تقابل الآن “بانتقادات من جانب الديمقراطيين (خصومه السياسيين) الذين لا يفعلون شيئا”، ويقولون إن ترامب أخطأ في الأمر.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، إذ رد عليها أكثر من 9 آلاف شخص خلال ساعات، انتقد فيها البعض كلام الرئيس الأميركي وشككوا في جدواه أصلا.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن الديمقراطيين كانوا منشغلين في إهدار الوقت بشأن “خدعة المهاجرين” وأي شيء آخر من أجل إظهار الحزب الجمهوري بصورة سيئة.

وفي يناير الماضي، منعت الولايات المتحدة دخول الصينيين والأجانب الذين كانوا في الصين إلى أراضيها، وعلقت 5 شركات طيران أميركية رحلاتها إلى الصين.

لكن ذلك لم يمنع من وجود إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إذ بلغ عددها 60 حتى صباح الجمعة.