ترامب: سليماني كان يجب أن يُقتل قبل سنوات عدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية في بغداد، كان يجب أن يُقتل “قبل سنوات عدة”.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي أن “الجنرال قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأميركيين بجروح بالغة على فترة طويلة وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير… لكنه سقط!”.

وكان ترامب اكتفى بعد الضربة بتغريد صورة العلم الأميركي وتعليق كتب فيه أن “إيران لم تفز يوما بحرب، لكنّها لم تخسر مفاوضات”.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وآخرين بقصف قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه تم بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.

وأعلن البنتاغون أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.

وجاءت الضربة بعد أيام قليلة من قيام أنصار وعناصر من الحشد الشعبي كان المهندس معهم، بمهاجمة مقر السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.

وقال مسؤول عراقي لموقع الحرة إن زيارة سليماني إلى العراق جاءت لاستكمال مخطط اقتحام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد فشل المحاولة الأولى التي جرت الثلاثاء الماضي.