ترامب : إيران راعية إرهاب وهي وراء كل مشاكل الشرق الاوسط

أعلن الرئيس الأميركي ، دونالد ترمب ، في مؤتمر صحافي ، الخميس ، أن “إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط”.

وأكد أن “إيران وراء كل المشاكل والاضطرابات في الشرق الأوسط”، موضحاً أن “طهران خلفت أكثر من 14 هجوماً”.

وقال: “سأرسل حتماً المزيد من الجنود لدرء خطر إيران إذا تطلب الأمر”، موضحاً أنه لا يجد حاجة لهذا في الوقت الحالي .

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد أن أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أميركيون إنه تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.

وأكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، الخميس، أن الوزارة تبحث إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأميركية هناك. لكنه رفض التقارير التي أشارت إلى أن أعداداً محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

وبعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني ، الموقع عام 2015 ، عاود فرض العقوبات الأميركية على إيران وشددها هذا الشهر، ودعا جميع الدول إلى وقف استيراد النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات.

وكتب ترمب على تويتر يوم الأحد “إذا أرادت إيران القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا!”.