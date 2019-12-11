تدريب قوات البيشمركة ضمن إطار برنامج الناتو مطلع العام المقبل

رووداو- أربيل/ أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في الإتحاد الأوروبي، أن المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤول الملف العراقي في وزراة الخارجية في هولندا، أبلغه ببدء تدريب قوات “البيشمركة” ضمن إطار برنامج الناتو، مطلع العام المقبل.

وكان ممثل حكومة إقليم كوردستان في الإتحاد الأوروبي قد اجتمع بنائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤول الملف العراقي، في وزارة الخارجية في هولندا آن لويما.

وعن اللقاء قال آجكيي لشبكة رووداو الإعلامية: ” أشادت آن لويما بالعلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا وأكدت أن بلادها على استعداد للتعاون مع الإقليم وتقديم العون في مجالات تطوير الزراعة، كما تحدثت لويما عن بدء تدريب قوات “البيشمركة” ضمن إطار برنامج الناتو مطلع العام المقبل”.

وأشار آجكيي، أنه دعا هولندا باسم حكومة إقليم كوردستان إلى تقديم العون لإقليم كوردستان لإيواء اللاجئين الذين يتوجهون للإقليم موجةً إثر أخرى، وقد تلقى وعداً بإرسال مساعدات مالية لضحايا داعش في إقليم كوردستان.