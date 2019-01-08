تحذير من موجة شديدة البرودة تبدأ الخميس المقبل

{بغداد: الفرات نيوز} حذر المتنبئ الجوي صادق عطية من موجة شديدة البرودة تبدا خلال ساعات يوم الخميس المقبل.

وذكر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} اليوم ان ” الموجة يرافقها موجات صقيع ليلا في كافة مناطق شمال ووسط وغرب البلاد ومدن الوسط والفرات الاوسط ومدن الجنوب والبادية الجنوبية “.

واضاف ان” منخفض قطبي شديد البرودة يؤثر حاليا على دول بلاد الشام وتركيا وسيمتد تأثيرة نحو البلاد تدريجيا “.

وتابع عطية ” ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الى ما دون الصفر في مدن شمال البلاد اضافة الى الانبار اعتبارا من يوم الخمبس المقبل واعتبارا من يوم الجمعة في باقي المدن “.

وتوقع اته ” سيسبق هذه الموجات هطول للثلوج يمتاز بالكثافة يوم الاربعاء المقبل على مناطق عدة من دهوك واربيل وسليمانية وربما تشمل الامطار المتجمدة بعض مناطق غرب الموصل”.