تحديد موعد اولى جلسات برلمان كوردستان بعد انتخابات أيلول

برلمان كوردستان يحدد موعد اولى جلساته بعد اول انتخابات منذ الاستفتاء

اربيل (كوردستان 24)- قال مجلس القضاء في اقليم كوردستان الأحد إن برلمان الإقليم الجديد سيعقد اولى جلساته يوم الثلاثاء بعد اول انتخابات جرت منذ استفتاء الاستقلال العام الماضي.

وأصدر مجلس القضاء مرسوماً بهذا الشأن بعد نحو اسبوع من مصادقته على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 من ايلول سبتمبر الماضي.

ويتعين على البرلمان الإقليمي أن يعقد جلسته الاولى برئاسة الاعضاء الأكبر سناً في غضون عشرة ايام من تاريخ المصادقة على النتائج.

واحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بصدارة النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية حاصداً 45 مقعداً مما يؤهله لتشكيل حكومة جديدة.

والانتخابات، التي سجلت مشاركة بنسبة 57 بالمئة، هي الأولى التي ينظمها الاقليم بعد استفتاء الاستقلال الذي تبناه الحزب الديمقراطي العام الماضي.

وأُعلنت النتائج النهائية في 20 من الشهر الماضي.

وتأخر إعلان النتائج النهائية بعدما تلقت مفوضية الانتخابات أكثر من 1000 شكوى في مزاعم خروق وانتهاكات وقعت خلال التصويت.

وحل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المركز الثاني بحصوله على 21 مقعداَ.

ولا يتوقع أن يطرأ أي تغيير كبير على الخارطة السياسية في الاقليم بعد هذه الانتخابات مع احتفاظ الاحزاب الكبيرة بمواقعها السابقة مثلما كان سائداً قبل 30 عاماً.

وجاءت حركة التغيير الكوردية (كوران)، وهي أكبر حزب معارض، في المركز الثالث بفارق كبير بعد حصولها على 12 مقعداَ، فيما حل حراك الجيل الجديد، وهو حزب معارض نشأ حديثاً، على ثمانية مقاعد تليه الجماعة الاسلامية بواقع سبعة مقاعد.

وسيتولى البرلمان الجديد، الذي يتألف من 111 مقعداً بضمنها 11 مقعداً للأقليات، تشكيل حكومة ائتلافية من الاحزاب الفائزة في ظل معارضة ضعيفة.