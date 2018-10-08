تحالف العامري – المالكي: هذا ما اتفقنا عليه مع عبد المهدي بشأن الوزارات

تحالف العامري – المالكي لـ(باسنيوز): هذا ما اتفقنا عليه مع عبد المهدي بشأن الوزارات

موضحاً كيفية اختياره المرشحين

كشف تحالف البناء، بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، اليوم الاثنين، عن اتفاق جرى بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشأن تولي الوزارات في الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم، لـ(باسنيوز) “نسعى الى تشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي”، مبينا اننا “منذ البداية ركزنا على من يقود الحكومة يجب ان يكون لديه برنامج حكومي واضح يعتمد على توقيتات زمنية مقبولة من قبل الجهات السياسية ويجب ان تحترم هذه التوقيتات”.

وبين كريم ، بالقول ان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيختار الوزراء وفق المعاير والمواصفات التي حددتها الكتل بالاتفاق والتفاهم معه على ان يكونوا من التكنوقراط وليس عليهم اي شبهات فساد”، مؤكدا “لا نريد ان تمر حكومة عادل عبد المهدي بالاخطاء التي مرت بها الحكومات السابقة وعلى كافة الاصعدة”.

وكان رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي قد بدأ مشاوراته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

عبدالمهدي بدأ مشاوراته بلقاء زعماء كتل سياسية واجرى مباحثات متقدمة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة .

هذا ومن المتوقع تشكيل الحكومة قبل نهاية الفترة الدستورية المحددة بـ 30 يوماً.