بعد مطالبات متكررة .. تجهيز صحة نينوى بـ 15 سيارة اسعاف

أعلنت رئاسة صحة محافظة نينوى ، اليوم الخميس ، عن استلامها 15 عجلة اسعاف من قبل وزارة الصحة لخدمة دائرة صحة المحافظة بعد مطالبات متكررة بهذا الشأن .

وتعاني محافظة نينوى(مركزها الموصل) من دمار كبير بعد القتال الضاري الذي شهدته المدينة لتخليصها من سيطرة تنظيم داعش ، حيث دار قتال خلف بالاضافة لآلاف القتلى وتشرد من تبقى على قيد الحياة ، دماراً شبه كامل في البنية التحتية للمدينة .

وقال مدير الصحة الدكتور جاسم المعماري ، لمراسلة (باسنيوز) ان “صحة نينوى تسلمت اليوم 15 عجلة اسعاف حديثة ومتطورة ” ، مضيفاً “سيكون هناك وجبات اضافية من هذة السيارات مطلع العام المقبل لسد الناقص الحاصل من عجلات الاسعاف داخل المحافظة”.