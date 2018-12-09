تأكيد كوردستاني على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في إدارتها

أجواء جديدة لتعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس ووفد مرافق له.

خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة ، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

وسلط السفير البريطاني لدى العراق الضوء على أهمية زيارة الرئيس بارزاني الأخيرة الى بغداد ونتائجها ، واصفاً الزيارة بالمهمة والمؤثرة.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أن انتخابات مجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، سمحتا بتهيئة فرص وأجواء جديدة لتعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

وبشأن الأوضاع في كركوك، تم التأكيد على ضرورة مشاركة جميع المكونات في إدارة تلك المدينة.

كما أكد السفير البريطاني لدى العراق على استمرارعلاقات بلاده مع إقليم كوردستان وتمتينها، وكذلك مساعدة وزارة البيشمركه وتنظيمها.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم بحث الأوضاع في نينوى ومشكلات النازحين وسكان الموصل.