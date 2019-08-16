تأسيس غرفة تجارية بين اقليم كردستان واوروبا

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كردستان بدء “حركة اقتصادية قوية” في الاقليم.

وقال مدير اعلام غرفة وتجارة أربيل، عبدالواحد محمد، في تصريح صحفي، انه “كانت هناك محاولات منذ مدة لفتح غرفة تجارية مشتركة بين الاقليم واوروبا،” مشيرا الى انه “حصلت الموافقة الرسمية مؤخرا من الحكومة السويسرية لتأسيس هذه الغرفة التجارية”.

واضاف أن “الغرفة التجارية لها أهمية في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين محافظات الاقليم والدول الاوروبية، لافتا الى انه سيتم فتح فروع للغرفة التجارية بمحافظات الاقليم.

من جانبه قال دارا خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الاقليم ان “هناك عدد كبير من الشركات الاجنبية المستثمرة في الاقليم، مشيرا الى انه بعد تحسن الوضع الاقتصادي في الاقليم فإن هناك حركة اقتصادية قوية يشهدها الاقليم”.

