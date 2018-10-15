بيشيكجي: الرئيس بارزاني يرعى الحقوق المشروعة لشعب كوردستان

قال إن فوز الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات أيار وأيلول «ذومعنى» …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، صديق الشعب الكوردي المثقف والمؤرخ التركي إسماعيل بيشيكجي.

في مستهل اللقاء، وصف بيشيكجي فوز قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات شهر أيار / مايو الماضي بالمهم وذو المعنى. كما أشار إلى استفتاء شعب كوردستان، مؤكداً أن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هاتين العمليتين الانتخابيتين دليل على أن الرئيس بارزاني يرعى الحقوق المشروعة العادلة لشعب كوردستان، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

من جانبه، أشاد الرئيس بارزاني بمواقف إسماعيل بيشيكجي حيال القضية العادلة لشعب كوردستان، معبراً عن شكره وتقديره لجهوده القيمة ونشاطاته وكتاباته المساندة لشعب كوردستان، مؤكداً أن بيشيكجي رمز ومحل فخر للجميع، ونظرته تجاه شعب كوردستان تستحق الإهتمام .

وفي معرض حديثه، سلط الرئيس بارزاني الضوء على الاستفتاء وأحداث السادس عشر من اكتوبر وفوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات البرلمان العراقي وبرلمان كوردستان، مؤكداً أن شعب كوردستان قد كافأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب مواقفه الوطنية ودفاعه الحازم عن حقوق الكوردستانيين. وأضاف «لقد فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنه دافع عن حقوق وإرادة شعب كوردستان».

وفي محور آخر من اللقاء جرى التطرق إلى صمود ونضال شعب كوردستان، وتاريخ نضال البارزانيين ومنطقة بارزان.