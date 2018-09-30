بيان من الرئيس البارزاني بشأن منصب رئيس الجمهورية

رووداو – أربيل: أصدر الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الجمعة، 28 أيلول، 2018، بياناً بشأن منصب رئيس جمهورية العراق، معلناً عقده اجتماعاً مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، برهم صالح، بعد زيارة الأخير له.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

زارنا اليوم الجمعة، 28 أيلول، 2018، السيد د.برهم صالح بناء على طلبه، للتباحث بشأن منصب رئيس الجمهورية.

مع احترامنا للأخ د. برهم صالح، لكن منصب رئيس الجمهورية مرتبط بالاستحقاقات السياسية لشعب كوردستان، وليس بشخص أو طرف معين، وهذا المنصب متعلق بجميع مكونات الشعب العراقي بما فيهم شعب كوردستان.

كنا نفضل لو اتفقت كل الأطراف الكوردستانية على مرشح واحد، لكن الأخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني حددوا مرشحهم بشكل أحادي ومن ثم حددت الأطراف الكوردستانية الأخرى مرشحها لهذا المنصب ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

والآن، ولحسم هذه المسألة يجب أن تبقى آلية تحديد مرشح رئيس الجمهورية بيد الأطراف الكوردستانية، واحترام آراء أغلبية شعب كوردستان، كما نستحسن أن يتم تحديد (سيد) لرئاسة جمهورية العراق من قبل الكتل الكوردستانية في بغداد، وأن يصبح كل من يحصد أكثرية أصوات ممثلي الأطراف الكوردستانية مرشح كوردستان لرئاسة الجمهورية، وأطالب جميع الأطراف باحترام رأي أغلبية الكتل الكوردستانية في بغداد.

مسعود البارزاني

28/ 9/ 2018

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن في وقت سابق، فؤاد حسين مرشحاً للحزب لمنصب رئيس جمهورية العراق، وقد أكدت العديد من القوى السياسية دعمها له، حيث يدخل الكورد هذه المرة جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق بأكثر من مرشح، بعد أن أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني ترشيح برهم صالح للمنصب مقابل الانسحاب من تحالف الديمقراطية والعدالة والعودة لصفوف الاتحاد بعد أن انشق منه العام الماضي.

وأعلن مجلس النواب العراقي “تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية لإعطاء المجال الدستوري واستكمال التصويت في جلسة يوم الثلاثاء في حال تعذر إجراء عملية الانتخاب في جلسة يوم الاثنين”.