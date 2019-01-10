بومبيو يؤكد خلال لقائه بالبارزاني على أهمية ومكانة إقليم كوردستان بالنسبة لبلاده

رووداو – أربيل/ إجتمع الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأربعاء، في أربيل، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والوفد المرافق له، حيث أكد الأخير خلال اللقاء على أهمية ومكانة إقليم كوردستان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني:

“خلال الإجتماع الذي حضره دوكلاس سيليمان السفير الأمريكي في العراق، وستيف فاكين القنصل الأمريكي في أربيل. جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد والحرب ضد الإرهاب، وإتفقت أراء الجانبين بشأن وجود فرصة جديدة سانحة لحل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد، كما أكد وزير الخارجية الأمريكي على إستمرار بلاده في الشراكة مع الإقليم وبغداد.

كما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن إمتنانه للعمل المشترك بين أمريكا وقوات بيشمركة كوردستان، مشيراً الى تحقيق إنتصارات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب بفضل التعاون والتنسيق بين الجيش الأمريكي وقوات البيشمركه، مؤكداً أهمية ومكانة إقليم كوردستان بالنسبة لبلاده .

من جانبه عبر الرئيس البارزاني عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية ولمساعداتها في الحرب ضد الإرهابيين ودعم قوات البيشمركه، مشيراً الى الإنتصارات الكبيرة المتحققة في الحرب ضد الإرهاب، بسبب التنسيق بين القوات الأمريكية وقوات البيشمركه .

كما وصف الرئيس البارزاني، زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكوردستان بالمهم ومحل التقدير.

وبخصوص العلاقات بين الإقليم وبغداد، أشار الى وجود أجواء سياسية جديدة في العراق، مؤكداً على إيمان إقليم كوردستان بالحوار وضرورة اللجوء الى الطرق السلمية في حل المشكلات مع بغداد، متمنياً عدم إستمرار المشكلات (معلقة) بين الجانبين.

أما الأوضاع في سوريا فقد كانت محوراً آخراً في الإجتماع، وقد أوضح وزير الخارجية الأمريكي للرئيس البارزاني إستراتيجية بلاده في سوريا وقرار الإنسحاب، وخفض عدد القوات الأمريكية في سوريا .

وحيال الأوضاع في سوريا أعرب الرئيس البارزاني عن قلقه على مصير الشعب الكوردي هناك، داعياً أن لاتكون التغييرات والتطورات الجديدة سبباً للآلام والخسائر للشعب الكوردي في سوريا”.