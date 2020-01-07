بومبيو: متى ستبدأ الحكومة بحماية العراقيين من كتائب حزب الله “البلطجية ” !

بغداد – الاخبارية/ علق وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، الثلاثاء، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له بغداد الاحد الماضي، مسائلا “متى ستبدأ الحكومة بحماية العراقيين من كتائب حزب الله البلطجية !”.

وكتب بومبيو، تغريدة له على “تويتر” مرفقة بفديو لصواريخ سقطت في بغداد، قال فيها “بينما كان العراقيون العاديون يجتمعون مع عائلاتهم ، أطلق كتائب حزب الله صواريخ الكاتيوشا حول بغداد”.

واضاف: أنا غاضب أنه ما زال الإرهابيون المدعومون من ايران يهددون سلامة العراقيين، متسائلا: متى ستبدأ الحكومة بحماية العراقيين من هؤلاء البلطجية؟.

هذا وكشف مصدر امني، امس الاثنين، عن مكان اطلاق الصواريخ الثلاثة ليلة امس في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لــ”الاخبارية”، ان “مصدر اطلاق الصواريخ ليلة امس هو من منطقة الدورة”، مضيفا ان “المكان تحديدا هو السياج القريب على مصفى الدورة “.

يذكر ان مصدرا امنيا، افاد لــ”الاخبارية”، ليلة الاحد الماضي، ان “خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا اطلقت باتجاه المنطقة الخضراء احدها فقط سقط بالقرب من السفارة الاميركية”.

واوضح، انه ” تم “تسجيل ثلاث اصابات كحصيلة اولية نتيجة سقوط صاروخ اخطأ الهدف وسقط على منزل سكني “، مشيرا الى ان “القوات الامنية شرعت في عمليات الدهم والتفتيش قرب موقع اطلاق الصواريخ بحثا عن الفاعلين”.