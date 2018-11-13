بولندا تعد بمزيد من المساعدات لإقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي بولندي كبير الاثنين إن بلاده ستواصل مساعداتها الى اقليم كوردستان في مختلف المجالات ومنها الانسانية والثقافية.

وقال القنصل البولندي في اربيل دومينيك ميسيال لكوردستان 24 على هامش الذكرى المئوية لاستقلال بلاده “ثمة حقيقة مهمة فيما يتعلق بالعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان وبولندا، وهي اننا نتمتع بتمثيلنا هنا، لأننا لم نكن نملك (في السابق) أي تمثيل في الإقليم”.

وبولندا هي عضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، وشاركت في تقديم الدعم الإنساني للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين الذين لاذوا بإقليم كوردستان هرباً من العنف الذي يعصف بديارهم طيلة السنوات القليلة الماضية.

وفتحت بولندا قنصليتها في إقليم كوردستان عام 2012. وبالإضافة إلى السفارة العراقية، لدى حكومة إقليم كوردستان مكتب تمثيل لها في وارسو.

وقال ميسيال إن من المهم أن تقدم بولندا المساعدات لإقليم كوردستان وبخاصة فيما يتعلق بالرعاية والتعليم كـ”نوع من التبادل المعرفي”، مشيراً الى ان بلاده تحتفظ بخبرة في هذا المجال تمتد لعقود.

وبيّن الدبلوماسي البولندي أن وزيرة شؤون اللاجئين بيتا كيمبا ستقوم بزيارة الى اقليم كوردستان في مطلع الشهر المقبل لمناقشة الوضع الإنساني في الإقليم.

ولفت الى أن الاستقرار “مهم جدا” لإقليم كوردستان والعراق. وأعرب في الوقت نفسه عن أمله بأن تتوصل الحكومة الجديدة والأحزاب في إقليم كوردستان إلى توافق في الآراء وأن تنحي مصالحها الشخصية جانباً من أجل تحسين الاوضاع في الإقليم شبه المستقل.

وقال ميسيال إن التوافق هو “الهدف النهائي” الذي يجب ان يفكر فيه الفرقاء السياسيون لما فيه من مصلحة للإقليم على المدى البعيد.