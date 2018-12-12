بولندا تشيد بثقافة التعايش المشترك السائدة في اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني اجتمع بوزيرتها للشؤون الإنسانية

أشادت وزيرة الشؤون الإنسانية البولندية بيتا كيمبا بحكومة إقليم كوردستان لجهودها السخية في استضافة نحو مليوني عراقي ولاجىء سوري من النازحين واللاجئين خلال فترة الحرب مع تنظيم داعش التي دامت لعدة سنوات في المنطقة .

والتقت كيمبا مع رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، حيث أكدت الحاجة إلى المزيد من المساهمات الدولية لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في تقديم الدعم المستمر للنازحين المتبقين في الاقليم والذين لم يتمكنوا بعد من العودة الى مناطقهم التي نزحوا منها.

مشددة على دعم بلادها لأربيل ، لافتة الى ان وارسو تقدر كثيراً ثقافة التعايش السلمي السائدة في إقليم كوردستان.

من جانبه قال رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني أن اقليم كوردستان كما كان في الماضي والحاضر ، ومستقبلاً سيواصل الالتزام بمبادىء التعايش السلمي الديني والقومي المشترك.

كما شجع بارزاني الحكومة البولندية على العمل بجد أكبر في الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان المزيد من الدعم للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وايصال صورة واضحة عن اوضاعهم الى دول الاتحاد .